Власти Франции оштрафовали Bloomberg на €5 млн за распространение ложной информации

17 декабря 2019 03:28 (UTC+04:00)

Французский надзорный орган, занимающийся финансовыми рынками, оштрафовал информационное агентство Bloomberg на €5 млн за распространение заведомо ложной информации, которая 22 ноября 2016 года привела к падению стоимости акций крупнейшей французской строительной корпорации Vinci.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство France Presse.

По его данным, агентство Bloomberg распространило содержание фальшивого пресс-релиза, в котором говорилось, что строительная компания начала пересмотр своих счетов после "очень серьезных" нарушений.

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