В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона

Несколько десятков сторонников движения "желтых жилетов" днём в субботу проводят у Лувра в Париже очередную акцию, приуроченную ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Призыв к тому, чтобы отметить протестной акцией 42-й день рождения французского лидера, был размещён в социальных сетях за несколько дней до события. Деталей об акции заранее почти не было: желающим предлагалось собраться в окрестностях Нового моста в Париже, и там ожидать информации о дальнейших действиях, которая появится на специальном сайте. С собой протестующим предлагалось взять изображающую Макрона маску, шаблон которой был прикреплён к призыву. Ровно в 16.00 местного времени на сайте появилось новое место встречи - у церкви Сен-Жермен-л'Осеруа в I округе французской столицы, неподалёку от Лувра.

В итоге "желтые жилеты" и сочувствующие собрались в небольшую группку у пирамиды Лувра. Люди надели картонные маски Макрона и принялись петь песни, появившиеся за время существования движения. Через считанные минуты к месту проведения акции пришли сотрудники безопасности Лувра и жандармы в полной амуниции.

Песни облачённых в маски протестующих продолжались не более 20 минут. Затем полиция окружила участников акции и держала их в оцеплении.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.