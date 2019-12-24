В Париже балерины станцевали у Дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы

24 декабря 2019 23:21 (UTC+04:00)

Артисты Парижской национальной оперы станцевали на ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против реформы пенсионной системы, предложенной правительством Франции, передает Trend со ссылкой на TASS.

В сопровождении оркестра около 20 балерин исполнили отрывок из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". В арках оперного дома организаторы акции установили транспаранты, на которых было написано "Парижская опера бастует" и "Культура в опасности".

Артисты оперы и балета в Париже почти три недели принимают участие в общенациональной забастовке против пенсионной реформы, выходя на улицы во время массовых демонстраций. Они выступают против планов правительства упразднить больше 20 существующих сейчас особых пенсионных плана для разных профессий, включая сотрудников Парижской национальной оперы.

Забастовка артистов оперы уже привела к отмене 45 представлений и обернулась убытками в €8 млн для культурного учреждения. Как сообщила организация, которой принадлежат театры на площади Бастилии и во Дворце Гарнье, только лишь отмененные показы оперы "Князь Игорь" принесли в среднем €358 тыс. убытков за каждый из вечеров.

Сейчас балерины Парижской национальный оперы имеют право уйти на пенсию в 42 года и получать €1 тыс. ежемесячно в связи с повышенным риском травм и сложности продолжения работы после 40 лет. Для столичных оперных певцов официальный возраст ухода на покой составляет 50 лет. В то же время представители других балетных трупп страны на такие привилегии рассчитывать не могут и довольствуются срочными контрактами до наступления общего пенсионного возраста в 62 года.

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