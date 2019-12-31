Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря

Парижские власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник распоряжении префекта столичной полиции Дидье Лальмана передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Организация кортежей, маршей и собраний манифестантов, участвующих в движении "желтых жилетов", ношение оружия и предметов, из которых может быть сделано оружие, запрещены 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года на Елисейских полях, в районе Национального собрания, в секторе Матиньонского дворца, у Сената, Собора Парижской Богоматери, на Трокадеро, Марсовом поле, в районе вокзалов Монпарнас и Сен-Лазар", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что представителям "желтых жилетов" в этот период запрещается иметь при себе снаряды для фейерверка, а также легковоспламеняющиеся предметы.

По данным МВД Франции, в этом году за обеспечением безопасности на Новый год в стране будут следить около 100 тыс. полицейских и жандармов. За соблюдение порядка, как указали в министерстве, также будут отвечать в этот день военнослужащие, задействованные в антитеррористической операции Vigipirate.

Массовые новогодние гулянья пройдут 31 декабря во многих городах Франции. Самые масштабные из них запланированы в Париже. Кульминацией праздника станет световое шоу на Триумфальной арке, которое в полночь завершится фейерверком.

28 декабря во Франции прошла 59-ая по счету субботняя акция протеста с участием "желтых жилетов". Манифестация стала последней в уходящем году. Следующий день очередной "всеобщей забастовки" предварительно заявлен на 9 января. Вместе с тем, 7 января лидеры профсоюзов начнут многодневную серию переговоров с представителями правительства страны по вопросу изменения условий пенсионной реформы, вызвавшей новую волну протестов во Франции. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 20 категорий граждан, а также намерение повысить возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме, до 64 лет.

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