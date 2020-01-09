В странах Западной Европы меньше всего разделяют внешнюю политику Трампа

9 января 2020 06:59 (UTC+04:00)

Жители государств Западной Европы меньше всего поддерживают внешнюю политику президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской организацией Pew Research Center. В исследовании, которое охватывает период с мая по октябрь 2019 года, приняли участие около 37 тыс. человек из 32 стран мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

64% опрошенных не доверяют внешней политике главы Белого дома, в то время как 29% поддерживают его курс. "Антитрамповские настроения в основном сосредоточены в Западной Европе. Три четверти респондентов в Германии, Испании, Нидерландах, Франции и Швеции не испытывают доверия к Трампу, - отмечается в тексте. - В Мексике негативно относятся к президенту США 89%".

Собеседники, в частности, не поддерживают тарифную политику Вашингтона (68% против и 18% за) и выход американской администрации из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (52% против и 29% за). Лишь переговоры США с КНДР получили больше одобрительных, чем негативных отзывов, - 41% и 36% соответственно.

Респондентов также попросили высказаться о политике главы России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эмманюэля Макрона. Трамп при этом получил самую низкую оценку.

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