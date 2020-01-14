МИД Великобритании тайно финансировал агентство Reuters в годы холодной войны

14 января 2020 04:49 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировало информационное агентство Reuters, чтобы противостоять советской пропаганде. Об этом свидетельствуют документы полувековой давности, рассекреченные и опубликованные британским Национальным архивом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что частное телеграфное агентство со штаб-квартирой в Лондоне в тот момент испытывало финансовые трудности и поэтому согласилось на предложение, поступившее от департамента информационных исследований, который почти 30 лет отвечал за политическую пропаганду в структуре британского МИД. Чтобы не подорвать доверие к международной репутации Reuters, работа агентства в Латинской Америке финансировалась через подставную компанию, а на Ближнем Востоке - через Би-би-си, начавшую платить за подписку на новости Reuters существенно больше, чем прежде. Сообщается, что о происхождении сумм, выплачивавшихся Reuters, в Би-би-си знали лишь три человека, включая гендиректора корпорации Чарльза Каррана. В документах не говорится, как долго продолжалось взаимовыгодное сотрудничество и что произошло после того, как департамент пропаганды был расформирован в 1977 году.

Из документов следует, что именно по настоянию Форин оффиса было создано бюро Reuters на Ближнем Востоке, чтобы конкурировать с египетским информагентством MENA, советским ТАСС, а также AFP. В британском правительстве надеялись в обмен на финансовую помощь получить "определенное влияние на повестку всего агентства" и добиться того, чтобы руководство Reuters "консультировалось с Форин оффисом и прислушивалось к высказываемым им мнениям".

"Новая договоренность [с Reuters] будет весьма полезна для правительства Ее Величества. Поддержание работы контролируемого нами новостного агентства Ближнего Востока, которое не могло быть подразделением департамента информационных исследований, оказалось слишком дорогостоящим. В будущем же мы получим эффективное средство распространения объективных новостей, а также выстроим хорошие отношения с Reuters, которые далее можно будет развивать", - говорится в документе.

"Многие организации, занимавшиеся распространением новостей, после Второй мировой войны в той или иной степени финансировались государством, - заявил Би-би-си представитель Reuters Дэвид Крандуэлл, комментируя публикацию. - Тем не менее договоренности 1969 года шли вразрез с нашим уставом, и сегодня мы не допустили бы ничего подобного. Reuters не получает никакого государственного финансирования, независимо и беспристрастно передавая новости из всех точек мира".

Комментируя обнародованные секретные бумаги, в Би-би-си заявили, что Королевская хартия об учреждении вещательной корпорации гарантирует независимость ее редакционной политики, из какого бы источника ни поступали средства, позволяющие вещателю осуществлять свою деятельность. В МИД Великобритании от комментариев воздержались.

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