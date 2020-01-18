Столкновения манифестантов с полицией произошли в Париже

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек после продолжительных столкновений между спецотрядами полиции и хулиганами из числа "желтых жилетов" и "черного блока" в субботу вечером на площади Лионского вокзала (восточная часть города). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

Площадь Лионского вокзала стала конечным пунктом продолжительного марша по столице "желтых жилетов". Первоначально ситуация на ней была спокойной. Однако после официального завершения манифестации часть радикально настроенных "желтых жилетов" и хулиганы из "черного блока" не пожелали уходить с площади.

Они начали забрасывать полицию камнями и бутылками, подожгли несколько мотороллеров. При этом группа хулиганов попыталась прорваться в здание вокзала, чтобы устроить погромы и там. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и спецмашины с водометами. Эти бронированные машины использовались и для тушения возгораний, так как сами пожарные не имели возможности приблизиться к агрессивной толпе.

В настоящее время почти все очаги возгорания удалось ликвидировать, толпа начинает покидать площадь. Часть ее территории, а также несколько прилегающих к ней улиц перекрыты кордонами полиции. Под охрану взяты кафе и рестораны, которые продолжают работать.

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