Число пострадавших при пожаре в Чехии растет

19 января 2020 13:37 (UTC+04:00)

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Чехии возросло до восьми, пострадали, по уточненным данным, уже 29 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

"Медики уточняют данные о результатах трагического пожара в доме пенсионеров в городе Вейпрты. Восемь человек погибли, согласно новым данным, ранения получили 29 человек, из них три – тяжелые. Сюда входят и те люди, которые надышались дыма. Эти данные продолжают уточняться", - сказал Воленик.

По его словам, пожар начался около 6 часов утра в воскресенье, сейчас пожарные заканчивают тушение. На месте задействованы также семь медицинских бригад, в том числе две – из Германии.

Город Вейпрты фактически составляет единое целое с соседним немецким городом Баренштейном, их разделяет лишь маленькая речушка Полава (по-немецки – Пельбах), которую можно перешагнуть. В городе проживает 2,9 тысячи человек, он входит в Хомутовский край Чехии. Город Вейпрты находится на высоте около 800 метров в Рудных горах, по соседству расположено несколько горнолыжных центров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ресторане в Чехии 30 человек отравились угарным газом
Европа 12 января 13:39
В Хорватии в доме престарелых произошел пожар
Европа 11 января 23:13
Премьер Чехии: ЕС должен призвать США и Иран воздержаться от эскалации напряженности
Европа 5 января 21:20
Премьер Чехии сообщил об увеличении инвестиций в модернизацию армии
Европа 2 января 09:17
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Европа 1 января 17:56
Атака хакеров прервала работу в угольных шахтах Чехии
Европа 24 декабря 2019 02:05
Лента новостей
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 14:15
The Jerusalem Post: События 20 Января - страница героизма в истории борьбы за независимость Азербайджана
Политика 13:34
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии
Европа 13:25
Эрдоган: конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии
Турция 13:14
Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены из-за снегопада
Иран 13:11
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" (ФОТО)
Культура 12:59
Во Дворце Гейдара Алиева почтили память шехидов 20 Января
Социум 12:54
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января (ВИДЕО)
Политика 12:31
МИД Азербайджана: Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны
Политика 12:11