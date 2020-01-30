Во Франции 6 февраля пройдет очередная национальная забастовка

Новая национальная забастовка пройдет во Франции 6 февраля, сообщила группа профсоюзов Solidaires.

"Новый день национальной забастовки - 6 февраля - за отказ от антисоциальной реформы правительства", - написала Solidaires в Twitter.

С 5 декабря - дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы - во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий - транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.

Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. В прошлую пятницу, 24 января, проект реформы пенсионного законодательства был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента.

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