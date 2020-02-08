Европейская комиссия представила доклад о киберпреступности

Европейцы в последние годы стали более осведомленными о киберпреступности, но теперь чувствуют себя менее защищенными от подобного рода преступлений, чем раньше, говорится в докладе Европейской комиссии на основе проведенного ею недавно исследования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из материалов доклада, исследование проводилось в конце прошлого года среди жителей стран ЕС.

"Результаты показывают, что осведомленность о киберпреступности выросла с 46% в 2017 году. Сегодня 52% респондентов считают, что они достаточно хорошо или очень хорошо информированы о киберпреступности. В то же время, европейцы теперь менее уверены в своей безопасности в сети интернет: только 59% пользователей считают, что они могут обеспечить свою безопасность. В 2017 году эта цифра составляла 71%", - говорится в документе.

В ЕК пояснили, что пользователи сети опасаются за сохранность своих личных данных, боятся мошенников и хакеров. 8% респондентов сообщили, что за последние три года стали жертвами финансового мошенничества, у 11% пользователей взламывали учетные записи. А 10% европейцев говорят, что страх стать жертвой киберпреступников отбивает у них желание делать онлайн-покупки.