В Испании задержали экс-директора мексиканской Pemex

В результате операции местной полиции и Интерпола в Испании был задержан экс-глава мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex Эмилио Лосойя, сообщил в интервью радиостанции Formula генпрокурор Мексики Алехандро Гертц Манеро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что в результате долгого розыска с ордером на арест Интерпола и при содействии испанской полиции нам удалось задержать его", - заявил Гертц.

По словам адвоката Лосойи Хавьера Коэльо в интервью этой радиостанции, это неожиданное для него известие, и до сих пор клиент не выходил с ним на связь.

"На суде по делу об экстрадиции мы представим доказательства того, что мексиканское правосудие не дало нам возможности защититься. Мне нужно будет поговорить с клиентом и ехать в Испанию", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Лосойя может скрываться в Санкт-Петербурге, однако информация не нашла официального подтверждения.

Бывший глава Pemex Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.