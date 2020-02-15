Глава испанской Ла Лиги Тебас назвал хорошим примером дисквалификацию "Манчестер Сити"
Глава Испанской Ла Лиги, которая проводит национальный чемпионат Испании, Хавьер Тебас считает, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении английского "Манчестер Сити" от участия в еврокубках является хорошим примером борьбы c нарушениями правил финансового фейр-плей. Комментарий Тебаса приводит журналист агентства AP Роб Харрис в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В пятницу УЕФА приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона, также обязав выплатить штраф в размере €30 млн. Позднее английский клуб заявил, что оспорит решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.
"УЕФА наконец принимает решительные меры. Обеспечение соблюдения правил финансового фейр-плей и наказание за теневое финансирование необходимы для будущего футбола. У нас наконец-то есть хороший пример действий", - сказал Тебас.
"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии, клуб по шесть раз выигрывал национальное первенство, Кубок, Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. В прошлом году "Манчестер Сити" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил будущему финалисту турнира английскому "Тоттенхэму" (0:1, 4:3). Команда участвует в основном турнире Лиги чемпионов на протяжении последних восьми сезонов.