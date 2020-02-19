В Лондоне завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ассанж на заседании в среду присутствовал по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.

Судья Ванесса Барайтцер утвердила график предстоящих заседаний по существу с защитой Ассанжа и обвиняющей стороной.

Планируется, что первая часть основных слушаний начнется в понедельник в Королевском суде Вулвича. Заседания будут идти каждый день на протяжении всей следующей недели. Вторая часть основных слушаний состоится в мае.

Ранее адвокаты и друзья Ассанжа заявляли, что на следующей неделе они намерены представить ряд фактов, связанных с преследованием австралийца американскими властями в течение последних десяти лет.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.