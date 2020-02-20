Подозреваемого в стрельбе в кальянных в Германии нашли мертвым

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила местная полиция.

"Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашел там еще одно тело. Расследование продолжается. На данный момент нет указаний на то, что могли быть еще какие-то нападавшие", - написала полиция в Twitter.

Ранее сообщалось о задержание другого подозреваемого. Позже выяснилась его непричастность к происшествию.

Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг, в результате погибли восемь человек. Убийца действовал в одиночку.

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.