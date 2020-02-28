Лондонский суд сделал до мая паузу в рассмотрении дела об экстрадиции Ассанжа в США

Первый этап слушаний по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты завершился в четверг в Королевском суде лондонского района Вулидж. Судья Ванесса Барайтсер объявила, что процесс продолжится в мае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально предполагалось, что первая часть слушаний, во время которой стороны представили свои аргументы, завершится в пятницу. Однако в итоге она продлилась всего четыре дня, то есть на день меньше запланированного. Второй этап рассмотрения запроса об экстрадиции Ассанжа в США должен начаться 18 мая и продлиться еще три недели. Тогда стороны представят доказательства и опросят свидетелей.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.