Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети
Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
Источники в полиции сообщили каналу, что в районе 20.00 местного времени вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети в 19-м округе столицы и выстрелил в другого человека. После этого он уехал на мотороллере, его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, в момент стрельбы он был в шлеме.
Канал добавляет, что жизни получившего ранения ничего не угрожает.
Лента новостей
Сейчас вся наша работа направлена на предстоящий Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку - старший тренер сборной Украины
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО)
Турецкий гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях на параллельных брусьях
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО)
Украинский гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне
Азербайджанский гимнаст завоевал "серебро" Международного турнира AGF Junior Trophy в вольных упражнениях
В Баку стартовали финальные соревнования первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем
Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу в шести финалах Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Обнимаю всех наших маленьких соотечественников, передающих мне свои поздравления (ФОТО)