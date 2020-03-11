В Брюсселе мужчину с азиатской внешностью ударили "за коронавирус"

Мужчина с азиатской внешностью получил удар в лицо от прохожего в Брюсселе, обвинившего его в "распространении коронавируса". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает бельгийская La Libre.

"Брюссельская прокуратура сообщила в среду, что в минувшую субботу вечером в Брюсселе прохожий напал на мужчину с азиаткой внешностью, ударил по лицу и выкрикивал обвинения в распространении коронавируса на территории Бельгии", - говорится в сообщении.

Полиция задержала нападавшего и отпустила после допроса. Расследование продолжается.

В среду власти Бельгии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране: в больнице от осложнений скончалась 90-летняя пациентка. Всего в Бельгии по данным на 11 марта зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом.