Аэропорт Будапешта закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт Будапешта со вторника закроет иностранцам въезд в страну в связи с соответствующим решением правительства на фоне распространения нового типа коронавируса. Как передаетTrend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Аэропорт Будапешта не закрывается. Он продолжить принимать и отправлять рейсы. Однако со вторника въезжать в страну могут только граждане Венгрии. И венгры, и иностранцы могут вылетать из аэропорта в ближайшие дни", - сообщается на сайте аэропорта.

Как говорится в сообщении, приезжающие в страну иностранцы должны будут ожидать своих рейсов в специальной транзитной зоне аэропорта. Таким пассажирам аэропорт предоставит одеяла, еду, минеральную воду и по запросу маски для лица.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страна намерена закрыть границы для иностранцев на фоне распространения коронавируса. С 12 марта в Венгрии действует чрезвычайное положение. Ранее сообщалось, что в стране также отменяются все культурные и спортивные мероприятия, все магазины, за исключением продовольственных и аптек, будут закрыты, рестораны будут работать до 15.00. Премьер призвал всех пожилых людей оставаться дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. К настоящему моменту в Венгрии выявлено 50 случаев заражения новым коронавирусом, один человек скончался.