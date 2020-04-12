Спутница Ассанжа призвала освободить его под залог из тюрьмы в связи с коронавирусом

Спутница основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Стелла Морис, призвала освободить его под залог из тюрьмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В них женщина, имя которой стало известно впервые, заявила, что испытывает серьезные опасения за здоровье 48-летнего Ассанжа. Он, по словам Моррис, проводит в последнее время до 23 часов в одиночной камере лондонской тюрьмы Белмарш из-за карантина, введенного из-за вспышки коронавируса нового типа. Ранее адвокаты австралийца уже требовали лондонский суд освободить его под залог по причине эпидемии коронавируса, а также перенести слушание дела о его экстрадиции в США с мая на сентябрь, однако в этом им было отказано.

Морис в субботу также разместила в YouTube интервью, в котором рассказала, что впервые познакомилась с Ассанжем в 2011 году, начала встречаться с ним в 2015 году и что у них есть двое детей в возрасте одного года и трех лет, Макс и Габриэл, которые родились в то время, когда австралиец укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Я думаю, что люди не понимают, какое чрезвычайное давление он испытывал, все что угодно может быть использовано против него", - добавила женщина, которая изучала в университете право и работала с испанским судьей Бальтасаром Гарсоном, координирующим международную защиту Ассанжа.

По информации газеты Daily Mail, Стелла Морис родилась в Южной Африке, и ей 37 лет.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году. В субботу исполнился ровно год с того момента, как Ассанжа арестовали и вывели из посольства.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж прошел первый этап слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Они должны возобновиться 18 мая. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.