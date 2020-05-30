Глава минфина Франции заявил о начале самой тяжелой фазы кризиса в мире

В мире начинается самая тяжелая стадия экономического кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса нового типа, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом он рассказал в интервью газете «Le Monde», передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

В ближайшее время возрастет потребность в финансировании, отметил Ле Мэр. Он предупредил также о резком увеличении масштабов безработицы и ускорении процесса банкротств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.