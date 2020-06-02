В Париже проходит несогласованная акция протеста против насилия со стороны полиции

Манифестация в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией в июне 2016 года проходит во вторник вечером в Париже, несмотря на запрет столичной префектуры на массовые собрания. Об этом сообщило AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В акции, развернувшейся перед зданием парижского суда, принимают участие сотни протестующих. В руках они держат плакаты "Нет насилию", "Против расизма", "Справедливость для Адамы".

Ранее с предложением провести демонстрацию выступила организация "Правда для Адамы", распространившая свои призывы в социальных сетях. Однако префектура полиции Парижа не согласовала проведение манифестации. Во Франции действует запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после его задержания в коммуне Бомон-сюр-Уаз, расположенной к северу от французской столицы. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов.

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Белые полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.