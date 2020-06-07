Суд о скифском золоте оказался в подвешенном состоянии из-за пандеми

Европа 7 июня 2020 11:32 (UTC+04:00)
Суд о скифском золоте оказался в подвешенном состоянии из-за пандеми

Судебные слушания по вопросу о находящемся в Нидерландах скифском золоте из музеев Крыма приостановлены из-за эпидемии коронавируса, и пока не понятно, когда их удастся возобновить, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с карантином судебное заседание отложено, новая дата пока не назначена", - сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина выразила надежду, что слушания будут возобновлены до конца текущего года. "Надеемся, как только заработают суды - так возобновится. Пока никто там не работает из-за карантина, никаких уведомлений мы не получали", - добавила она.

История вопроса
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру возвращения ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, уже возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, Киев заявляет свои права на владение экспонатами.

Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию. Крымские музеи заявляют, что экспонаты необходимо возвратить музеям, во-первых, в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование, во-вторых, в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото, в соответствии с нидерландскими законами и нормами международного права, должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте этого года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа на вопрос о принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.

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