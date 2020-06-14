Более 20 человек поместили под стражу после субботней манифестации в Париже

Судебные органы Франции поместили под стражу 21 из 26 задержанных на прошедшей в субботу в Париже манифестации против расизма и насилия со стороны полиции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал BFM.

По его данным, 12 из них - члены правой радикальной группировки Generation Identitaire, которые растянули на крыше одного из домов на площади Республики плакат с призывом к "справедливости для жертв расизма против белых" и хештегом "жизни белых имеют значение".

Ранее сообщалось, что примерно через полтора часа после начала акции участники мероприятия вступили в столкновение со стражами порядка из-за того, что полиция запретила им пройти маршем от площади Республики до здания оперы.

Акция протеста была организована "Комитетом Адама", названного в честь Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер через два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при не установленных до сих пор обстоятельствах. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов. "Комитет Адама" требует добиться правды и правосудия для него и всех жертв полиции и жандармерии.