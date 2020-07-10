Red Wings перенесла поставки шести самолетов Airbus A321 на 2021 год
Авиакомпания Red Wings перенесла поставки шести самолетов Airbus A321 на 2021 год. Об этом журналистам сообщил гендиректор перевозчика Евгений Ключарев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы в этом году просто исходя из ситуации не наращивали парк, что абсолютно объяснимо. Перенесли все самолеты, которые были готовы прилететь к нам в этом году, на следующий год", - сказал он, пояснив, что речь идет про шесть самолетов Airbus A321.
Также Red Wings планирует получить шесть российских самолетов SSJ 100 в этом году, сообщил Ключарев. "Планируем шесть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings, подконтрольная Ростеху через ОАК, до 2024 года возьмет в лизинг 60 самолетов SSJ 100. Планируется, что на базе авиакомпании будет создан перевозчик, который будет использовать преимущественно российские самолеты.
Пандемия коронавируса повлекла за собой приостановку авиаперевозок по всему миру, в результате чего авиакомпании столкнулись с избытком флота.