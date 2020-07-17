Самолет Ryanair приземлился в аэропорту Осло после сообщения о бомбе

Норвежская полиция проверяет самолет авиакомпании Ryanair, приземлившийся в аэропорту Осло, после сообщения о бомбе на борту. Об этом полиция сообщила в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда самолет находился в воздухе, поступила информация о бомбе. Он приземлился без проблем", - указали там. При этом в полиции подчеркнули, что ситуация остается невыясненной. Полицейские находятся на месте для проверки воздушного судна.

По информации Норвежского телеграфного бюро, борт прибыл из Лондона. Пассажиры эвакуированы.

Оно сообщило также, что 51-летний британец был задержан норвежской полицией по подозрению в том, что он стоял за сообщением о бомбе. По сведениям газеты Verdens Gang, сообщение о взрывчатке было написано на листе бумаге, найденном на борту.