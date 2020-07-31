Минздрав Италии объявил наивысший уровень опасности из-за жары в 14 городах

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - "красный" - уровень погодной опасности в 14 городах в связи с ожидаемой там в субботу высокой температурой воздуха из-за африканского антициклона. Соответствующее уведомление было размещено в пятницу на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозам, в субботу температура воздуха может подняться до 40 градусов Цельсия в ряде городов, среди которых Рим, Турин, Флоренция, Верона, Болонья, Брешия и другие.

В конце июля во многих европейских странах установилась аномальная жара. По Франции, Испании, Греции и Болгарии прокатилась волна лесных пожаров. В Бельгии 25 июля воздух прогрелся до 40,6 градусов, что стало рекордом за всю историю наблюдений за погодой в стране.