Пользователи сообщают о сбое в работе Spotify
Проблемы в работе Spotify наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются в Нидерландах, а также в Великобритании, Испании, США, Австралии. В России незначительные проблемы фиксируют пользователи в Москве.
Проблемы в работе Spotify возникают в основном с прослушиванием музыки онлайн (около 92% жалоб).
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