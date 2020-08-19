Пользователи сообщают о сбое в работе Spotify

Проблемы в работе Spotify наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются в Нидерландах, а также в Великобритании, Испании, США, Австралии. В России незначительные проблемы фиксируют пользователи в Москве.

Проблемы в работе Spotify возникают в основном с прослушиванием музыки онлайн (около 92% жалоб).