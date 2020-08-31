Оппозиция Черногории намерена создать коалицию и отправить президента в отставку

Оппозиционные избирательные блоки Черногории "За будущее Черногории", "Мир - наша нация" и "Черное на белое" намерены создать коалиционное правительство экспертов, которое отправит в отставку бессменного лидера страны Мило Джукановича. Об этом заявил в воскресенье лидер блока "За будущее Черногории" профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Режим совершенно точно пал, по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии только возрастет. Мы, конечно, готовы войти в коалицию с господином Алексой Бечичем (лидер блока "Мир - наша нация" - прим. ТАСС) и Дританом Абазовичем (лидер блока "Черное на белое"), это естественная коалиция. Лучшим решением для Черногории станет экспертное правительство", - заявил Кривокапич.

Говоря о сотрудничестве с президентом страны Джукановичем, Кривокапич заявил: "Я не желаю сотрудничать с президентом, который не является президентом всех граждан Черногории, надеюсь, что господин Джуканович подаст в отставку после определенных недвусмысленных действий".