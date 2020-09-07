В британском суде начнется второй этап слушаний об экстрадиции Ассанжа в США

Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа возобновляется в понедельник в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Слушания, рассчитанные на четыре недели, изначально должны были состояться в мае этого года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Перед судьей Ванессой Барайтсер не стоит задачи вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции. Данный документ предусматривает запрет на экстрадицию лиц, обвиняемых в "политических преступлениях", что определило основную линию защиты.