В британском суде начался второй этап слушаний об экстрадиции Ассанжа в США

Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа возобновилось в понедельник в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ассанж был доставлен в Олд-Бейли из тюрьмы строгого режима Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет. Ассанж в костюме и при галстуке по просьбе судьи встал и подтвердил свое имя, фамилию и дату рождения, после чего заседание началось.

Заседание, которое должно было начаться еще в мае, было перенесено из-за пандемии коронавируса нового типа. Оно должно продлиться от трех до четырех недель, во время которых обвинение и защита должны представить свои доказательства. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.