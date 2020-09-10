Замглавы ЕК вылетит в Лондон из-за ситуации с Brexit
Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович вылетит в Лондон для проведения экстренных переговоров из-за ситуации с возможным нарушением Великобританией соглашения по Brexit. Об этом сказано в заявлении главы пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера, опубликованном на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в британской столице состоится экстренное заседание Совместного комитета по Brexit.
«ЕС ждет разъяснений Великобритании о необходимости полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества», — указывается в заявлении.
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