Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.
Состоится встреча главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".
Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.
Лента новостей
Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана
Азербайджанский рынок страхования имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе
Немецкая компания намерена увеличить заказы на производство в Узбекистане продукции для европейского рынка
Незаконное заселение Арменией оккупированных азербайджанских территорий служит политике терроризма ASALA - политолог
Массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса в Азербайджане