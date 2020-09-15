Британский парламент принял во втором чтении законопроект о внутреннем рынке

Депутаты Палаты общин британского парламента в понедельник вечером приняли во втором чтении законопроект о внутреннем рынке, вызвавший протест в Евросоюзе. В ходе голосования, которое транслировал в прямом эфире парламентский телеканал, спорный билль поддержали 340 парламентариев, против выступили 263, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перед внесением поправок и третьим чтением обсуждение законопроекта продолжится в парламентских комитетах.

Некоторые члены Консервативной партии, вынесшей законопроект на рассмотрение парламента, отказались поддерживать документ, который, согласно признанию правительства, предусматривает возможность нарушения Великобританией международного права. Билль призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года, а также служить страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки о Brexit.

Законопроект предусматривает возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии, который, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые внутри королевства - из Великобритании в Северную Ирландию. Лондон также опасается возможности того, что Брюссель сможет устанавливать правила оказания государственной поддержки бизнесу для всего Соединенного Королевства, несмотря на его выход из состава европейского сообщества.

Джонсон и его сторонники заявляют, что правительство стремится заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле и не хотело бы допускать нарушений международного права. При этом они утверждают, что ЕС действует недобросовестно, ожидая от королевства следования правилам и предписаниям ЕС даже после Brexit. По словам главы правительства, утверждение представленного билля "жизненно необходимо", чтобы "гарантировать экономическую и политическую целостность Соединенного Королевства".