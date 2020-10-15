В Германии зафиксировали рекордно высокий суточный показатель по коронавирусу

Число случаев коронавирусной инфекции в Германии за минувшие сутки превысило 341 тыс. и увеличилось на рекордные 6638. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее сообщалось о 5132 новых случаях инфицирования и 43 смертельных исходах.

По данным института, за последние сутки в ФРГ скончались еще 33 пациента с COVID-19.

За все время в стране выявили 341 223 случая заражения коронавирусом, выздоровели почти 282 тыс. человек, умерли 9710 инфицированных.