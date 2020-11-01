В Монпелье произошла перестрелка

Перестрелка криминального характера произошла в воскресенье днем в одном из районов города Монпелье, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщил сайт газеты Le Figaro, один человек получил ранение.

По сведениям издания, выстрелы были слышны в одном из кварталов города около 13:00 по парижскому времени. В полиции сообщили, что речь идет о столкновениях между местными преступными бандами. Один из участников перестрелки получил ранение и был доставлен в местный госпиталь.

По данному факту полиция начала расследование. Район, где произошел инцидент, оцеплен. На месте находятся сотрудники полиции, военные и жандармы.