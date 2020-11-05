AstraZeneca начнет клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца года

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца текущего года. Об этом на открывшейся в четверг 3-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае заявил заместитель президента AstraZeneca по Азиатско-Тихоокеанскому региону Леон Ван, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, начнутся в Китае до конца года", - отметил он.

Как добавил представитель компании, после завершения третьей фазы клинических испытаний AstraZeneca планирует в 2021 году подать заявку китайским властям на выход вакцины в свободную продажу на местном рынке.

К настоящему времени AstraZeneca и Оксфордский университет получили разрешение на проведение клинических испытаний от властей Бразилии, Великобритании, США, ЮАР и Японии.