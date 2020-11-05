В Греции вводится всеобщий карантин
Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в Греции в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом. Об этом объявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, которая транслируется по государственному телеканалу ERT-1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы решили, что с 06:00 по местному времени в субботу (7 ноября) по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября", - сказал премьер.
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