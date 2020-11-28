В ходе манифестаций во Франции пострадали 37 полицейских

По меньшей мере 37 стражей правопорядка пострадали в ходе манифестаций против закона "О глобальной безопасности" во Франции. Об этом в субботу в своем "Твиттере" сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций, - написал он. - Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов".