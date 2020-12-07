В Италии скончалось свыше 60 тыс. человек за время пандемии
В Италии за сутки скончались еще 564 пациента от коронавируса SARS-CoV-2, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Общее число летальных исходов выросло до 60 078 за время пандемии.
За сутки положительный результат анализов на COVID-19 получили 18 887 граждан. Всего в стране было выявлено 1 728 878 случаев заражения коронавирусом.
При этом от заболевания излечились почти 913,5 тыс. человек.
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