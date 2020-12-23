Болгария отменила запрет на авиасообщение с Великобританией

Европа 23 декабря 2020 17:04 (UTC+04:00)
Болгария отменила запрет на авиасообщение с Великобританией

Болгария в среду в полдень отменила запрет на полеты в Великобританию и обратно, который был введен в воскресенье из-за нового штамма коронавируса. Как сообщает правительственная пресс-служба, премьер-министр Бойко Борисов распорядился издать необходимые разрешения, чтобы "уже сегодня болгарские граждане могли вернуться на родину", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В данном случае, с учетом напряжения, страха и ожиданий наших соотечественников на границе, цена не имеет значения. Так что работайте, в вашем распоряжении, если возникнет такая необходимость, есть и правительственный самолет", - сказал Борисов на совещании.

Глава Минздрава Костадин Ангелов сообщил, что все прибывающие из Великобритании пройдут в аэропортах Болгарии быстрые антигенные тесты на коронавирус, они также будут отправлены на 10-дневный карантин. С 1 января все прибывающие в Болгарию должны будут представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов до прибытия.

Правительство Болгарии в воскресенье приняло решение о прекращении авиасообщения с Великобританией с 21 декабря по 31 января из-за обнаружения на территории королевства мутации коронавируса, распоряжением министра здравоохранения также был введен десятидневный карантин для всех прибывающих на территорию Болгарии из Великобритании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов, согласно предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

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