Во Франции оштрафовали 6,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа в Новый год

Более 6,6 тыс. штрафов выписали французские полицейские и жандармы в новогоднюю ночь за нарушение гражданами комендантского часа, введенного в качестве меры сдерживания эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу телеканал BFM со ссылкой на данные МВД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января полицейские провели 45,4 тыс. проверок, уважительную причину выхода на улицу не смогли подтвердить 6 650 человек. Сумма штрафов не уточняется, однако за первое подобное нарушение во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3 750. 662 человека были задержаны за различные правонарушения, из них 407 заключены под стражу. В МВД отмечают, что этот Новый год прошел спокойнее, чем предыдущие, однако фиксировались многочисленные нарушения, касающиеся использования пиротехники.

В ходе столкновений с агрессивно настроенными гражданами по всей стране пострадали 25 полицейских и жандармов. Как минимум трое - в результате стычки с участниками масштабной нелегальной вечеринки в регионе Бретань на западе страны, где собрались 2,5 тыс. человек. По данным телеканала, они продолжают праздновать Новый год, а жандармерия оцепила район, где проходит мероприятие и пока не предпринимает действий по разгону участников.