Суд Лондона рассмотрит вопрос об освобождении Ассанжа под залог

Лондонский суд рассмотрит в среду прошение защиты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа об освобождении его под залог. Заседание пройдет в Вестминстерском магистратском суде Лондона под председательством судьи Ванессы Барайтсер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам стороны защиты, у нее имеются "серьезные основания" для того, чтобы Ассанж был освобожден из тюрьмы Белмарш, где он содержится последние 20 месяцев. В этом пенитенциарном учреждении строгого режима австралиец оказался сразу после того, как в апреле 2019 года Эквадор, в посольстве которого в Лондоне он укрывался в течение семи лет, отказал ему в убежище. Защита намерена представить аргументы в пользу того, что Ассанж на этот раз не предпримет попытку скрыться от правосудия.

Суд против экстрадиции

Рассмотрение вопроса об освобождении под залог стало возможным после того, как 4 января судья Барайтсер высказалась против выдачи австралийца в Соединенные Штаты, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений. Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Судья постановила, что выдача Ассанжа США будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией основатель WikiLeaks готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи основаны на оценках психологов и экспертов. Они работали с Ассанжем и дали свою оценку условиям содержания заключенных в американских тюрьмах строгого режима, где те практически не имеют возможности общаться с другими людьми. Как сообщила судья, в камере Ассанжа было найдено бритвенное лезвие, к тому же он успел составить завещание.

При этом судья Барайтсер отвергла все остальные аргументы защиты и полностью поддержала позицию американских властей. По ее словам, обвинения в отношении Ассанжа не являются неправомерными, британский закон позволяет экстрадировать его, даже если он преследуется по политическим мотивам, а в США он может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение своего дела. Она также подчеркнула, что действия, в совершении которых обвиняют Ассанжа, не могут считаться журналистской деятельностью, а принципы свободы слова не давали ему "неограниченной возможности принимать решения о том, что он будет публиковать" по своему усмотрению.

Долгий процесс

Министерство юстиции США выразило разочарование вердиктом, заявив, что продолжит добиваться выдачи Ассанжа. На подачу апелляции у стороны обвинения есть две недели, отсчет которых начался в понедельник.

Вне зависимости от сегодняшнего решения точка в этом деле поставлена не будет. Возможность сторон оспаривать решение судей в различных инстанциях означает, что дело 49-летнего основателя WikiLeaks может рассматриваться еще годы.

Как Ассанж оказался в тюрьме

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. После выдворения из посольства Эквадора Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

После ареста в 2019 году лондонский суд приговорил австралийца к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения по залог. Этот срок он уже отбыл.