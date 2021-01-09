В Испании три человека погибли из-за самой сильной за полвека бури

По меньшей мере три человека погибли из-за обрушившейся на большую часть Испании бури, которая сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сожалением [должны сообщить] о трех погибших", - отметил глава МВД. В частности, два человека стали жертвами удара стихии в автономном сообществе Андалусия, еще один - в автономном сообществе Мадрид. Министр заявил, что речь идет "о самой сильной буре за последние 50 лет".

Ранее служба экстренной помощи Андалусии передавала, что "женщина погибла после того, как ее автомобиль был снесен течением реки между [населенными пунктами] Фуэнхирола и Михас". Затем спасатели обнаружили тело мужчины, который ехал в той же машине. Всего в регионе из-за непогоды было зафиксировано более 600 инцидентов.