Во Франции манифестации против закона о глобальной безопасности собрали 34 тыс. участников

По меньшей мере 34 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против принятия закона "о глобальной безопасности" в эту субботу во Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в Париже к протестному шествию, несмотря на холодную погоду и метель, присоединились порядка 6,5 тыс. участников, которые прошли маршем от площади Феликса Эбуэ до площади Бастилии. Столкновений манифестантов с полицией не отмечалось.

Как подчеркнули в министерстве, во всех городах, где проходили митинги, обстановка оставалась спокойной, за исключением Нанта, где произошли столкновения протестующих с полицией. В результате стычек в этом городе пострадали 12 полицейских. Всего во Франции были задержаны 75 человек.