Франция призвала Россию и США сохранить инструменты контроля над вооружениями
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о перспективах в сфере контроля над вооружениями на фоне смены администрации Белого дома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает издание Le Journal du Dimanche.
По его словам, России и США следует сохранить инструменты для контроля над вооружениями с целью отсутствия нарушений стратегического равновесия. Министр отметил, что это в первую очередь затронет страны Европы.
«Инициативы должны быть приняты вместе с европейцами, чтобы эти вопросы не решались без нашего участия», — подчеркнул Дриан.
Он добавил, что мир «такого не видел с шестидесятых годов».
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