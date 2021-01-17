Франция призвала Россию и США сохранить инструменты контроля над вооружениями

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал о перспективах в сфере контроля над вооружениями на фоне смены администрации Белого дома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает издание Le Journal du Dimanche.

По его словам, России и США следует сохранить инструменты для контроля над вооружениями с целью отсутствия нарушений стратегического равновесия. Министр отметил, что это в первую очередь затронет страны Европы.

«Инициативы должны быть приняты вместе с европейцами, чтобы эти вопросы не решались без нашего участия», — подчеркнул Дриан.

Он добавил, что мир «такого не видел с шестидесятых годов».