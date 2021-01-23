Суд в ФРГ охарактеризовал карантинные меры как "катастрофичное ошибочное решение"
Суд в немецком городе Веймар (федеральная земля Тюрингия), принимая решение по мужчине, нарушившему, по мнению властей, коронавирусные ограничения, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как "катастрофичное ошибочное решение" и признал их противоречащими Конституции ФРГ. Об этом сообщило издание "Фокус-онлайн", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Тем самым все меры правительства ФРГ и властей германских регионов, а также прежний курс по борьбе с пандемией по сути поставлены под вопрос, отмечает издание. Решение веймарского суда идет вразрез с господствующим в ФРГ мнением ученых и политиков относительно путей недопущения распространения коронавируса.
Лента новостей
В рамках авторского проекта "Актуально с Сахилем Керимли" обсуждены проблемы в области государственного языка в Азербайджане (ВИДЕО)
В Армении усиливается внутренняя напряженность - армянские матери против отправки своих детей в Карабах
Должна быть проделана работа для устранения психологической травмы у семей, пострадавших от войны – Госкомитет Азербайджана
Начинается период возрождения земель, которые долгое время удерживались под оккупацией – посол Азербайджана во Франции
Добровольцы собрались у здания минобороны Армении с требованием получить разъяснения по поводу компенсации
Президент Азербайджана отправил вопрос статуса Нагорного Карабаха на свалку истории - реакция МИД Азербайджана на резолюцию Европарламента
Нагиф Гамзаев: Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном служит экономическому благополучию региона
Возбуждено уголовное дело еще против 2 террористов, привлеченных Арменией к боевым действиям в Карабахе