В Ирландии предложили принимать витамин D для профилактики коронавируса

Группа ученых из ведущих университетов Ирландии направила письмо правительству страны с рекомендацией включить прием витамина D в список профилактических средств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник газета Irish Independent, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прием витамина D способен значительно снизить риск заражения коронавирусом, уберечь от тяжелого течения болезни, а также летального исхода", - цитирует издание документ. Эксперты призвали дополнить список общеизвестных профилактических рекомендаций - мытье рук, социальное дистанцирование, ношение масок и проветривание помещений - ежедневным приемом витамина D. Ученые сослались на исследования, а также опыт ряда стран, в которых регулярный прием витамина давно является нормой.

В частности, приводится пример испанской автономной области Андалусия, в которой минувшей осенью всем проживающим в домах престарелых людям стали давать витамин D. В результате показатель смертности от COVID-19 снизился за два месяца в 20 раз, указали в письме ирландские медики. "Уже накопилось достаточно материала для анализа, чтобы делать подобные выводы", - цитирует газета одного из авторов обращения, директора института здорового питания при дублинском колледже Тринити Дэна Маккартни. "По наблюдениям германских врачей, инфицированные с витаминной недостаточностью в 15 раз чаще других оказываются в палатах интенсивной терапии и на вентиляции легких", - указал эксперт.

Низкий уровень заражаемости коронавирусом в Финляндии Маккартни связал с тем фактом, что все жители этой страны с 2003 года принимают молоко и молочные продукты, обогащенные витамином D. "Получать достаточное количество этого важного элемента естественным путем - за счет питания, а также солнечного света - просто невозможно, особенно зимой", - указал он. В своем письме ученые указали оптимальную ежедневную дозу витамина, которую следует принимать на период пандемии - 20-25 мкг. При этом сделана оговорка: пожилым, людям с избыточным весом, а также с темной кожей необходимо предварительно посоветоваться с лечащим врачом.