Полиция Парижа проведет внутреннее расследование из-за видео с избиением протестующего

Парижская полиция проведет внутреннее расследование после появления видео, на котором полицейский дубинкой бьет манифестанта во время акции протеста против закона о глобальной безопасности. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На кадрах, которые распространили в Twitter два французских журналиста, видно, как один из полицейских наносит несколько ударов дубинкой по невооруженному манифестанту на площади Республики в Париже, где проходила акция протеста против закона "О глобальной безопасности".

Как отметил телеканал, префект полиции Парижа распорядился начать внутреннее расследование после публикации видео с полицейским, который бьет протестующего дубинкой.

Ранее BFM со ссылкой на МВД страны информировал, что на акции протеста во Франции вышли 32 770 человек, полиция задержала 35 манифестантов.

Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" во Франции начались в конце прошлого года. Манифестанты выступают против 24-й статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".