В Бухаресте прошла акция протеста в связи с пожаром в больнице, где погибли шесть человек

Парламентская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын" провела в Бухаресте марш протеста в связи с гибелью шести пациентов с коронавирусом в пятницу в результате пожара в одной из больниц города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протестующие прошли по маршруту от здания министерства здравоохранения до Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша, где и произошла трагедия.

Участники протестной акции требовали отставки министра здравоохранения республики Влада Войкулеску.

Одновременно в Минздраве проходила пресс-конференция министра, который заявил, что "отставки должны быть связаны с прямой ответственностью в том или ином случае", и назвал марш протеста "политической акцией".

Войкулеску сообщил, что расследование обстоятельств пожара в институте продолжается, а меры по его итогам будут объявлены в конце будущей недели. "Мы пока не знаем в точности причины пожара, - сказал он. - <...> Очень много пациентов, нуждающихся в кислороде, который является для них главным лекарством, и это ведет к тому, что обеспечить противопожарную безопасность во многих больницах стало особенно трудно".

Министр информировал также, что в стране будет создан национальный фонд для безопасности пациентов в больницах.

Пожар вспыхнул в пятницу на первом этаже одного из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша, который является одной из крупнейших румынских больниц, где проходят лечение пациенты с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19. Президент Румынии Клаус Йоханнис, посетивший институт после трагедии, потребовал реформирования всей системы здравоохранения страны.