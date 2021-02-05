Меркель заявила, что поворотная точка второй волны пандемии в ФРГ пройдена

Поворотный пункт второй волны пандемии пройден, но ситуация все еще остается крайне напряженной. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поворотный пункт второй волны пройден, - сказала она. - Я вижу слабый свет в конце туннеля, но времена очень сложные".

"Сейчас наступило сложное время, мы столкнулись с тем, чего не было уже сто лет, последней была пандемия испанского гриппа. Это меняет мир", - сказала она.

Канцлер ушла от ответа на вопрос, возможно ли снятие коронавирусных ограничений в Германии после 14 февраля. "Нельзя давать фальшивых надежд, нужно оставаться реалистами", - отметила она, добавив, что нужно продолжать следить за ситуацией в предстоящие дни, несмотря на положительную динамику последних недель. Ситуация, по ее мнению, "требует максимальной гибкости" со стороны населения и политиков.

"Быстрое открытие [точек общепита, образовательных учреждений] и быстрое закрытие, как было в некоторых соседних странах, делу не поможет, - добавила Меркель. - Мы не можем себе позволить оказаться в ситуации, в которой сейчас оказалась, скажем, Португалия".